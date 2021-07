IMAGO / Westend61

Die Pandemie hat dazu geführt, dass mehr Kunden online einkaufen.

Der Handelsverband Deutschland will, dass sich Händler digital besser aufstellen können. Dazu benötigen sie Geld, das in Form eines Digitalisierungsfonds für sie bereitgestellt werden soll, so der Verband.

