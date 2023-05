IMAGO / Michael Gstettenbauer

Das jüngste Angebot der Arbeitgeber kompensiere die massiv gestiegenen Preise nicht ansatzweise und bedeute weiter Reallohnverluste für die Beschäftigten, urteilt Verdi.

Die Tarifgespräche für die Beschäftigten im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen gehen in eine dritte Runde, weil sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi bislang nicht einigen konnten. Die Gewerkschaft kündigt weitere Warnstreiks an.

Die zweite Runde der Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen ist ohne