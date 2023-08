Deutschland brauche insgesamt bezahlbare, wettbewerbsfähigere Energiepreise, betonen dagegen dti und VDKL. Der gesamte energieintensive Mittelstand, wie die Hersteller von tiefgekühlten Lebensmitteln oder Kühllogistik-Unternehmen, würde bei diesem Modell nicht berücksichtigt. "Er wird weiterhin in vollem Umfang mit dem Wettbewerbsnachteil hoher Stromkosten, Stromsteuern und Abgaben belastet – muss jedoch dennoch, wie alle anderen Wirtschaftszweige, seine Prozesse dekarbonisieren."Das gelte auch für kleine Unternehmen, die gerade in der Ernährungswirtschaft oft standortgebunden seien und den Wirtschaftsstandort Deutschland daher nicht verlassen könnten und wollten. "Auch sie brauchen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen", so die beiden Verbände. Eine Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß hatte unter anderem auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vorgeschlagen. (ruh)