M. Kitzmann

Die hessische Stadt Bad Vilbel lässt seit dieser Woche die Biotonnen mit Hinweisen bekleben, die auf das Verbot von Plastik im Bioabfall aufmerksam machen sollen.

Kunststoffe in Bioabfällen bereiten in der Kompostierung oder in Biogasanlagen Probleme. Eine vom Bundeskabinett verabschiedete Novelle der Bioabfallverordnung führt nun erstmals Obergrenzen für den Plastikanteil im Biomüll ein.

