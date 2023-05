IMAGO / Michael Gstettenbauer

Eine Preissteigerung beim Kunden von Waren mit geringem Wert unter 150 Euro sei nicht das Ziel der Reform, erklärte EU-Kommissar Paolo Gentiloni.

Die EU-Kommission plant, dass zahlreiche Waren unter einem Wert von 150 Euro zollpflichtig werden. Mit der Reform will die Behörde die Online-Shoppingportale stärker in die Pflicht nehmen, was das Zahlen von Zöllen und Mehrwertsteuer angeht.

Für Online-Einkäufer könnte das Shopping außerhalb der Europäischen Union in Zukunft teurer werden. Die EU-Kommission plant