Henner Damke/Fotolia

Das Leben in der Eurozone ist aktuell so teuer wie noch nie.

Die Verbraucherpreise in den Ländern, in denen in Euro bezahlt wird, kennen dieser Tage nur eine Richtung: Nach oben. Dabei ist die Inflation in der Eurozone sehr ungleich verteilt.

Die Verbraucherpreise in den Ländern, in denen in Euro bezahlt wird, kennen dieser Tage nur eine Richtung: Nach oben. Dabei ist die Inflation in