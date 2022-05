IMAGO / Agencia EFE

Traktor auf Feld im Umland von Kiew: Der Krieg verhindert die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine.

Wegen des Kriegs in der Ukraine bleiben Millionen Tonnen Getreide in dem von Russland überfallenen Land in den Lagern. Während die EU-Kommission nun einen Aktionsplan erarbeitet, sieht sich ausgerechnet Aggressor Russland als Problemlöser bei der weltweiten Lebensmittelversorgung.

