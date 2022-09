IMAGO / MiS

In Europa landen immer noch viel zu viele Lebensmittel im Abfall.

In der EU werden zu viele Lebensmittel weggeschmissen, kritisiert der Think Tank Feedback Global in einer neuen Studie. Dies gefährde nicht nur die Nachhaltigkeitsziele der europäischen Staaten, sondern koste auch viel Geld. Die Aktivisten richten daher einen deutlichen Appell an die Politik.

