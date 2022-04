IMAGO / teutopress

Das OLG Hamm konnte keine Pflichtverletzungen des Ex-Arcandor-Vorstandschefs Thomas Middelhoff feststellen.

Das Oberlandesgericht Hamm hat sechs frühere Aufsichtsräte der Acandor AG am Mittwoch zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von rund 54 Mio. Euro an den Insolvenzverwalter des Konzerns verurteilt. Die Forderungen gegen Ex-Vorstandschef Thomas Middelhoff und andere Vorstandsmitglieder wies das OLG hingegen zurück.

Das Oberlandesgericht Hamm hat sechs frühere Aufsichtsräte der Acandor AG am Mittwoch zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von rund 5