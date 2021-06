Cord/imago images; Matthias Duschner; Montage: LZ Grafik

Historisch: Die Firmenzentrale in Mülheim hat Christian Haub bereits verkauft.

Die Nachfahren von Karl-Erivan Haub haben ihre Anteile an der Tengelmann-Gruppe an dessen Bruder Christian Haub verkauft. Am heutigen Donnerstag wurde der Notarvertrag unterzeichnet. Der Tengelmann-CEO hat nun freie Hand im Unternehmen.

