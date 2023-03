IMAGO / Chris Emil Janßen

Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP setzt sich dafür ein, dass große Firmen ein Mindestmaß an Steuern in Deutschland zahlen.

Mit einer Steuerreform will Finanzminister Christian Lindner von der FDP künftig große Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Sie sollen einen Mindestbetrag an den Fiskus zahlen. Ein neuer Gesetzentwurf zeigt, ab welchem Umsatzvolumen dies gelten soll.

Finanzminister Christian Lindner verspricht sich von der geplanten Mindeststeuer für große Unternehmen mehr Spielraum im Haushalt, um ander