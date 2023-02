Janine Schmitz/photothek.de

Cem Özdemir will die Süßwarenindustrie an die Kandare nehmen.

Die Bundesregierung bereitet erhebliche Einschränkungen für an Kinder gerichtete Werbung vor. Das Bundesernährungsministerium (BMEL) hat am Montag in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf erläutert. Auch eine Bannmeile für Werbung vor Kitas oder Schulen soll kommen.

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte auf einer Pressekonferenz in Berlin zur Vorstellung seines Gesetzentwurfs: Werbung f