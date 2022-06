IMAGO / robertkalb photographien

Spanien will, dass weniger Lebensmittel in der Tonne landen.

Bis zu 60.000 Euro Strafgeld für die Verschwendung von Lebensmitteln – das sieht ein Gesetzesvorhaben in Spanien vor. Das Land sieht sich damit als Pionier in der EU und will alle Unternehmen der Produktions- und Vertriebskette möglicherweise schon ab 2023 in die Pflicht nehmen.

