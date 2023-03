IMAGO / Joerg Boethling

In der EU dürfen keine gentechnisch veränderten Sojabohnen angebaut werden. Der Import aus Drittstaaten ist aber erlaubt.

Die EU-Kommission will die Gentechnikregeln überarbeiten. In Berlin hat die Ampel-Koalition bislang noch keine Position gefunden: Während die FDP die Reformpläne begrüßt, gehen sie den Grünen zufolge in die falsche Richtung.

In der Debatte über die Lockerung der EU-Vorschriften für gentechnisch veränderte Pflanzen konnte sich die Bundesregierung bisher nicht