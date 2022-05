Hanno Bender

Aufgrund der neuen Verordnung könnten Preisaktionen im Handel weniger werden.

Die an diesem Samstag in Kraft tretende neue Preisangabenverordnung bringt den Handel in die Bredouille – und mit ihm die Verbraucher. Denn die würden in Zukunft wohl weniger von Preisaktionen profitieren können, warnt der Handelsverband Deutschland.

