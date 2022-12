IMAGO / Christian Ditsch

Im Fokus der Ernährungsstrategie soll auch das Essensangebot für Kita- und Schulkinder stehen.

Die Verbraucher in Deutschland und vor allem Kinder sollen sich gesünder ernähren, das haben sich die Regierungsparteien in den Koalitionsvertrag geschrieben. Am Mittwoch will das Kabinett nun die Eckpunkte für diese Ernährungsstrategie beschließen.

