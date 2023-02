IMAGO / Chris Emil Janßen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will über Schnapsflaschen in der Quengelzone diskutieren. Diese Form der Präsentation sei eine "unethische Werbung", so der SPD-Politiker.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will über Schnapsflaschen in der Quengelzone diskutieren. Diese Form der Präsentation sei eine "unethis