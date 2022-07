IMAGO / Panama Pictures

In der Gewerkschaft Verdi ist ein Machtkampf entbrannt.

Die NRW-Verhandlungsführerin Silke Zimmer soll im kommenden Jahr für die Fachgruppe Handel in den Bundesvorstand der Gewerkschaft Verdi gewählt werden. Doch an der Nominierung gibt es intern heftige Kritik. Eine Petition macht sich für mehr Demokratie in der Gewerkschaft stark – und für einen anderen Kandidaten.

