IMAGO / imagebroker

Bei anhaltend hoher Inflation schmilzt die Kaufkraft dahin. (Symbolbild)

In Folge der gestiegenen Lebenshaltungskosten in Deutschland sinkt die Kauflaune der Verbraucher im Juli auf ein Allzeittief. GfK-Experte Rolf Bürkl spricht von einem Konsumklima "so trüb wie noch nie" und fordert die EZB zu einer maßvollen Geldpoltiik auf.

