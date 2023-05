IMAGO / MiS

Kühe in einem Melk-Karussell. Für Milchkühe fordert die EFSA ausreichend Fläche und einen Platz zum Hinlegen.

Die EU-Kommission will in wenigen Monaten einen Vorschlag für die Überarbeitung der Tierschutzvorschriften in Europa machen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gibt jetzt Empfehlungen, die sich unter anderem auf Milchkühe beziehen.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) fordert bessere Haltungsbedingungen für Nutztiere wie Milchk&u