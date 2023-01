imago images / MiS

Milchbauern verdienten Ende des vergangenen Jahres nach eigenen Angaben knapp 60 Cent pro Liter Rohmilch.

Obwohl die Milchbauern mehr an ihrer Rohmilch verdienen, sei nur wenig Entspannung am Markt in Sicht. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter fordert am Rande der Grünen Woche mehr Unterstützung von der Regierung.

