IMAGO / Arnulf Hettrich

Viele Deutsche bestellen sich in der Krise seltener Essen nach Hause.

Die Verbraucher in Deutschland sparen offenbar bevorzugt bei Essenslieferdiensten und Restaurantbesuchen. Auch in anderen Ländern wird am Konsum gespart, aber in anderen Bereichen, so das Ergebnis einer BCG-Umfrage.

