Der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Torsten Safarik, zieht im LZ-Interview eine Zwischenbilanz zum Lieferkettengesetz und erläutert das Ziel der neuen Handreichung seiner Behörde.

„Insgesamt setzen wir auf einen kooperativen Ansatz, um gemeinsam mit den Unternehmen die Einhaltung der Menschenrechte zu verbessern.“ Torsten Safarik

Mit dem Gesetz wird die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte in den globalen Lieferketten verbindlich geregelt. Das ist ein großer Erfolg. Darin sind sich viele Akteure aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft einig. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben wir begonnen, die Unternehmen risikobasiert zu kontrollieren und Beschwerden über mögliche Verstöße entgegenzunehmen. Wir sind mit den Unternehmen in direktem Kontakt und unsere Bilanz fällt weitgehend positiv aus. Der überwiegende Teil der Unternehmen hat sich mit dem Gesetz intensiv befasst und sich auch schon im Vorfeld aus eigenem Antrieb mit dem Schutz von Menschenrechten und der Umwelt auseinandergesetzt.Aktuell sehen wir teilweise noch Verbesserungsmöglichkeiten beim Beschwerdemechanismus. Dieser muss für die Betroffenen zugänglich, verständlich und einfach zu handhaben sein. Außerdem sollten potentiell Betroffene bei dessen Konzeption beteiligt werden, damit die Ausgestaltung adressatengerecht erfolgt. Insgesamt setzen wir auf einen kooperativen Ansatz, um gemeinsam mit den Unternehmen die Einhaltung der Menschenrechte zu verbessern.Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind vom Gesetz nicht erfasst. KMU müssen weder Sanktionen noch Kontrollen durch das Bafa befürchten. Klar ist aber auch, dass KMU mit dem LkSG in Berührung kommen, wenn sie von verpflichteten Unternehmen aufgefordert werden, bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten mitzuwirken. Große Unternehmen sind auf die Zusammenarbeit ihrer Zulieferer angewiesen. Es gibt aber klare Grenzen, die leider nicht jedes große Unternehmen beachtet hat: So dürfen die Pflichten nach dem LkSG nicht pauschal auf Zulieferer abgewälzt werden. Damit alle Beteiligten die Grenzen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit kennen, haben wir mit dem "Helpdesk für Wirtschaft und Menschenrechte" eine Handreichung mit Praxisbeispielen als Hilfestellung erarbeitet.Generell gilt, dass jede Beschwerde durch das BAFA gründlich und individuell geprüft wird. Wir leiten jedoch nur dann weitere Schritte - zum Beispiel eine anlassbezogene Kontrolle - ein, wenn eine Beschwerde hinreichend substantiiert ist. Das war jedoch nicht bei jeder Beschwerde der Fall, über die Beschwerdeführer umfangreich die Presse informiert hatten. Auch aus diesem Grund hat für uns die vertrauliche Behandlung von Beschwerden höchste Priorität: Im Interesse der Person, welche die Beschwerde führt, aber auch im Interesse der Unternehmen äußern wir uns zu einzelnen Beschwerden grundsätzlich nicht.