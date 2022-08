IMAGO / NurPhoto

Ben & Jerry's

Der Streit zwischen Unilever und Ben & Jerry's ist vor einem Gericht in New York gelandet. Die Eismarke will den Verkauf der israelischen Markenrechte durch die Muttergesellschaft stoppen. Ben & Jerry's ist der Meinung, die Vermarktung seines Eises im Westjordanland verstoße gegen die Werte des Eisherstellers.

