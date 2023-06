IMAGO / Arnulf Hettrich

Die Zuckerkartellanten müssen ihren Kunden Schadenersatz zahlen, so die Entscheidung des LG Mannheim.

Das Landgericht Mannheim hat Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen zu Regresszahlungen an Nestlé und Müller Milch & Co. in Millionenhöhe verurteilt. Der Richterspruch in den Pilotverfahren hat für zahlreiche weitere Klagen Signalwirkung.

Knapp acht Jahre nach der ersten Verhandlung über eine Schadensklage gegen die Zuckerkartellanten hat das LG Mannheim am heutigen Freitag die Zuc