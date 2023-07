Fotos [M]: BrAt_PiKaChU/iStock; OlegDoroshin/shutterstock

Die geplanten Werbeverbote sind seit Monaten heftig umstritten.

Der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) mahnt weitere Änderungen am Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz an. Erst dann könne das Gesetz in den Ländern in die parlamentarischen Beratungen gehen.

Die Werbewirtschaft sieht die Möglichkeit, dass das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz in die parlamentarischen Beratungen kommen kann. Voraussetzun