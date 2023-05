IMAGO / Peter Schickert

Rinderhaltung bei Le Moulin in der Bourgogne: Das französische Agrarministerium wollte die Weideflächen zuletzt vergrößern.

Der französische Rechnungshof fordert eine Strategie, um den Rinderbestand in dem Land zu verringern. Die Rinderhaltung trage einen großen Anteil zum Treibhausgasausstoß bei, so die Behörde. Pläne des Agrarministeriums gingen zuletzt in die andere Richtung.

Der französische Rechnungshof hat eine Strategie zur Verringerung des Rinderbestands angemahnt, damit das Land seine Klimaziele erreicht. Die sta