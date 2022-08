Pictureguy/Shutterstock

Die Stimmung in Europas Wirtschaft ist weiter deutlich eingetrübt.

Die anhaltend hohe Inflation und gestiegene Kosten belasten die Unternehmen in Europa. Doch während die Stimmung in der Wirtschaft insgesamt weiter getrübt bleibt, gibt es in Teilbereichen Anzeichen von Aufhellung.

Die anhaltend hohe Inflation und gestiegene Kosten belasten die Unternehmen in Europa. Doch während die Stimmung in der Wirtschaft insgesamt wei