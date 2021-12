IMAGO / Hanno Bode

Im Lockdown mussten viele Geschäfte geschlossen bleiben. Nun ringen viele Händler mit ihren Vermietern um Mietkürzungen.

Die Geschäftsschließungen in der Pandemie haben viele Einzelhändler in Bedrängnis gebracht: Mit einem Schlag alle Kunden weg, aber der Mietvertrag läuft weiter. Eine Fifty-Fifty-Teilung mit dem Vermieter schiene fair – der erste Gerichtstermin vor dem BGH zeigt aber: Ganz so einfach ist es nicht.

Die Geschäftsschließungen in der Pandemie haben viele Einzelhändler in Bedrängnis gebracht: Mit einem Schlag alle Kunden weg, ab