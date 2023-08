Hans-Jürgen Deglow

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Mitte) bei der Vorstellung des Ernteberichtes 2023 in Berlin.

In Berlin hat Cem Özdemir die vorläufigen Ernteergebnisse für Weizen, Raps und Eiweißpflanzen vorgestellt. Die Folgen des Klimawandels machen nach Ansicht des Bundesagrarministers Ernten zu einem Lotteriespiel.

Von einer durchschnittlichen Erntebilanz berichtete Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Montag in Berlin. Im vorliegenden, vorläufigen Bericht für 2023 sind Trends klar erkennbar. Zwar seien noch nicht alle witterungsbedingten Einflüsse aus dem Sommer berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der Niederschläge zur Erntezeit müsse aber mit Rückgängen und auch Qualitätseinbußen beim Weizen gerechnet werden. Insgesamt seien "die Speicher gut gefüllt", die Landwirtschaft habe "Großes geleistet", betonte der Minister bei einer Pressekonferenz auf dem Bio-Landgut Domäne Dahlem.



Beim Getreide (ohne Körnermais) wurde 2023 insgesamt nur leicht unterdurchschnittlich viel geerntet: Die Ernte bleibt mit erwarteten 38 Mio. Tonnen um etwa vier Prozent unter dem Vorjahres- und um etwa 2,1 Prozent unter dem Fünfjahresmittelwert zurück. Nur in den drei Bundesländern NRW, (+7,8 Prozent), Sachsen-Anhalt (+1,8) und Sachsen (+1,1) wurde der mehrjährige Vergleich übertroffen. Den stärksten Rückgang haben das Saarland (minus 9,9 Prozent), Brandenburg (-9,6) und Hessen (-7,9) zu verbuchen. Einschließlich Körnermais beträgt die Erntemenge 42,2 Mio. Tonnen.



Die wichtigste Getreidekultur ist nach wie vor Winterweizen, mit einem Anteil von 46 Prozent an der gesamten Getreidefläche. Die Anbaufläche verringerte sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,7 Prozent auf 2,81 Millionen Hektar. Im Durchschnitt liegt der Hektarertrag bei 73,9 Dezitonnen und damit 3,4 Prozent unter dem Vorjahr. Die Erntemenge an Winterweizen erreicht voraussichtlich 20,8 Mio. Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das eine Abnahme um 6,0 Prozent.