IMAGO / KS-Images.de

Um das EU-Bio-Siegel zu erhalten, reicht es künftig aus, wenn 95 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten des Tierfutters aus ökologischem Anbau stammen.

Die EU will die Bio-Landwirtschaft fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, lockert sie die Regeln für die Kennzeichnung von Tiernahrung mit Bio-Siegel. So will sie das Angebot vergrößern.

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich auf neue Regeln geeinigt, die es Herstellern einfacher machen sollen, Tiernahrung