Im Januar 2012 hatte der Drogeriefilialist Schlecker Insolvenz angemeldet.

Die Millionenklage von Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz wird sich noch eine Weile hinziehen: Der Bundesgerichtshof stellt keine schnelle Entscheidung in dem Prozess in Aussicht, in dem zahlreiche prominente Drogerieartikel-Hersteller auf der Anklagebank sitzen.

