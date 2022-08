IMAGO / Jens Schicke

HDE-Geschäftsführer Stefan Genth: "Viele Schiffe hängen in Warteschlangen fest oder sind noch nicht wieder im Zeitplan. Hinzu kommt der weltweite Chipmangel, der die Produktion ausbremst."

Der Handelsverband Deutschland rechnet damit, dass elektronische Geräte und Spielwaren aus Asien an Weihnachten nicht in der gewünschten Menge geliefert werden können. Laut HDE-Geschäftsführer Stefan Genth berichteten 90 Prozent der Händler von Lieferschwierigkeiten.

