Ein Leitfaden des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) soll die Umsetzung des Lieferkettengesetzes erleichtern. Doch viele Verhaltenskodizes, die Händler und Hersteller an Zulieferer verschickt haben, sind nun obsolet.

Lieferanten verweigern Unterzeichnung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat vergangene Woche die ausführliche Fassung ihrer Handreichung für die "Zusammenarbeit in der Lieferkette zwischen verpflichteten Unternehmen und ihren Zulieferern" veröffentlicht und damit für eine handfeste Überraschung gesorgt. Bereits im Juli hatte die Behörde, die für die Durchsetzung des LkSG zuständig ist, vorab eine Zusammenfassung der Handreichung veröffentlicht.Die nun vorliegende Endfassung ist allerdings noch einmal wesentlich konkreter und umfassender. "Die Deutlichkeit, mit der die Behörde klarstellt, dass eine pauschale Abwälzung der Pflichten aus dem LkSG auf Zulieferer unzulässig ist, hat überrascht", sagt Simon Spangler, Rechtsanwalt der Kanzlei Oppenhoff. "Ohne eine vorgeschaltete, individuelle Risikoanalyse dürfen die verpflichteten Unternehmen von ihren Geschäftspartnern demnach nicht einfordern, dass die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und Umweltstandards in der Lieferkette eingehalten werden".In der Branche sorgt das Papier bereits für einigen Wirbel: "Lieferanten sagen auf einmal, sie unterzeichnen keinen Code of Conduct mehr, denn das sei laut Bafa nicht gesetzeskonform", berichtet der Nachhaltigkeitsbeauftragte eines großen Handelsunternehmens, der nicht namentlich zitiert werden möchte. Die neue Handreichung stifte Verwirrung und sei kontraproduktiv, so die Kritik.Zahlreiche Unternehmen aus Handel und Industrie mit mehr als 3000 Beschäftigten, die seit dem 1. Januar nach dem LkSG verpflichtet sind, für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten Sorge zu tragen, haben ihren Lieferanten in den vergangenen Monaten entsprechende Verhaltenskodizes zugesandt. Der LZ liegen solche Regelwerke unter anderem von Kaufland, Lidl, Metro, Oetker, Storck, Rewe, dm und Globus vor. "Der Geschäftspartner gewährleistet, dass in seinem Verantwortungsbereich ... sämtliche einschlägigen gesetzlichen menschenrechts- und umweltbezogenen Bestimmungen und Maßnahmen in der Lieferkette eingehalten werden", heißt es etwa bei Kaufland.