IMAGO / Christian Spicker

Bundesagrarminister Cem Özdemir.

Die Bundesregierung nimmt sich die Kritik der EU-Kommission an der deutschen Agrarpolitik zu Herzen. Um die hiesige Landwirtschaft grüner werden zu lassen, will Bundesminister Özdemir viel Geld in die Hand nehmen. Gleichzeitig verteilte der Grünen-Politiker eine Spitze an die Vorgängerregierung.

