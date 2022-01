IMAGO / Eibner

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sieht die jüngste Erhöhung des Mindestlohns nur als Anfang einer Reihe von Maßnahmen.

Der Bundesarbeitsminister will mehr Respekt für Personal in Logistik, an der Supermarktkasse und in anderen Jobs mit hoher Arbeitslast – aber nur vergleichsweise wenig Lohn. Neben der Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro müsse noch mehr getan werden.

