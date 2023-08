Christoph Werner geht mit dm in Berufung.

dm wehrt sich gegen ein Urteil des Landgerichts Karlsruhe, nach dem der Drogeriehändler Eigenmarkenprodukte nicht als "klimaneutral" und "umweltneutral" bewerben darf. dm-Chef Christoph Werner sieht die Voraussetzungen dafür gegeben.

Im Rechtsstreit um die Bezeichnung von dm-Produkten als "klimaneutral" und "umweltneutral" hat die Drogeriemarktkette eigenen Angaben nach Berufung eingelegt. Einen entsprechenden Bericht des Südwestrundfunks bestätigte am Samstag ein Unternehmenssprecher. "Da die Rechtsprechung im Moment noch versucht zu definieren, was unter den einzelnen Auslobungen zu verstehen ist, sind wir der Meinung, dass die Position, die der Richter bei dem Prozess eingenommen hat, durchaus überprüfungswürdig ist", sagte dm-Chef Christoph Werner dem SWR.Das Landgericht Karlsruhe hatte Ende Juli auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hin entschieden, dass dm Eigenmarken nicht mehr mit den Begriffen "klimaneutral" und "umweltneutral" bewerben darf (Az. 13 O 46/22 KfH). Die Drogeriemarktkette hatte im Anschluss angekündigt, Rechtsmittel zu prüfen. Die Berufung ist laut Unternehmen am Freitag beim Oberlandesgericht Karlsruhe eingereicht worden. (dpa-AFX)