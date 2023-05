IMAGO / robertharding

Die EU will mit dem Gesetz die Abholzung des Regenwalds, etwa im Amazonasgebiet, deutlich reduzieren.

Produkte aus Regenwaldgebieten dürfen in der EU in Zukunft nur verkauft werden, wenn dafür kein Wald zu Schaden gekommen ist. Das hat die EU jetzt in einem Gesetz festgeschrieben. Bei Verstößen müssen Unternehmen hohe Strafen zahlen.

Produkte wie Kaffee, Holz und Palmöl dürfen künftig nur noch in der EU verkauft werden, wenn dafür nach 2020 keine Wälder ger