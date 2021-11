picture alliance / Jeff Mangione / KURIER / picturedesk.com

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will rechnet wegen der Corona-Krise mit Umsatzverlusten von rund 2,7 Milliarden Euro für die österreichische Branche.

Die österreichische Regierung zieht angesichts der vierten Corona-Welle die Notbremse. Das Land geht am Montag in den Lockdown und der Handelsverband schlägt Alarm. Ein Teil der Geschäfte ist dadurch in der Existenz gefährdet, sagt Verbandschef Rainer Will.

