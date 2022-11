IMAGO / Fotostand

Coca-Cola sieht sich der Kritik von 60 Gesundheitsorganisationen ausgesetzt.

Gesundheitsorganisationen und Umweltschützer kritisieren, dass Coca-Cola bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten einer der Hauptsponsoren ist. In einem offenen Brief fordern 60 Organisationen, den Einfluss bestimmter Unternehmen zu begrenzen.

Gesundheitsorganisationen und Umweltschützer kritisieren, dass Coca-Cola bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten einer der Hauptsponsoren ist.