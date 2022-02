IMAGO / Sven Simon

In einem ersten Schritt soll bundesweit die 2G-Regel im Einzelhandel fallen.

2G schwindet weiter. Sowohl in Hamburg als auch in Österreich reicht nun eine FFP2-Maske zum Shoppen. Laut der Vorlage für einen Drei-Stufen-Plan, die am Mittwoch in der Bund-Länder-Runde diskutiert werden soll, könnte die Regel demnächst bundesweit fallen. Zudem sind weitgehende Lockerungen bis Mitte März vorgesehen.

