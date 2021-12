IMAGO / Sven Simon

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Bundesarbeitsminister Heil will den Mindestlohn zügig auf 12 Euro erhöhen. Arbeitergeberpräsident Dulger kritisiert, auf welche Weise die Ampel das Vorhaben umsetzen will. Er sieht in den Plänen der Bundesregierung eine "grobe Verletzung der Tarifautonomie".

