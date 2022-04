Carlsberg

Der Prozess um die Beteiligung von Carlsberg am Bierkartell muss nochmals starten.

Das Gerichtsverfahren um die mutmaßliche Beteiligung der Brauerei Carlsberg an den Preisabsprachen in der Bierbranche muss zum zweiten Mal neu begonnen werden. Für den dänischen Konzern geht es vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf um Freispruch oder eine Geldbuße in Höhe von 60 bis 250 Mio. Euro.

Das Gerichtsverfahren um die mutmaßliche Beteiligung der Brauerei Carlsberg an den Preisabsprachen in der Bierbranche muss zum zweiten Mal neu