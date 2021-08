IMAGO / NurPhoto

Amazon.com will ab dem 1. September bis zu 1000 USD Ersatz für Sach- und Personenschäden leisten.

Wenn der Fön Elektroschocks verteilt, Schlafbekleidung für Kleinkinder flammen fängt und andere Waren von Drittanbietern bei Kunden zu Schäden führen, will Amazon in den USA dafür jetzt selbst aufkommen. Auch seinen Marktplatzhändlern bietet der Online-Gigant eine helfende Hand an.

