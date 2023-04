YarikL/stock.adobe.com

Großbritannien will Tabakraucher zum Wechsel auf E-Zigaretten animieren (Symbolbild).

Um die Anzahl der Raucher im eigenen Land zu senken, geht die britische Regierung einen ungewöhnlichen Schritt. Die Ausgabe von E-Zigaretten an Tabakfans ist allerdings nicht unumstritten.

Die Regierung in Großbritannien will eine Million Raucher in England mit kostenlosen E-Zigaretten ausstatten, um sie zum Verzicht auf Tabak zu e