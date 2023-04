HDE/Hoffotografen, HDE/Hoffotografen

Stephan Tromp, Stellv. Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland

Berlin bekommt einen Showroom zur Zukunft des Handels. Er wird offen sein für Dialog, Seminare und Praxisbeispiele. Die Retail Garage ist ein Projekt des EHI Retail Institute, des Mittelstand-Digital Zentrums Handel und des HDE. Wer die Zielgruppen sind, erläutert HDE-Vize-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp im LZ-Interview.

Herr Tromp, Berlin bekommt einen Showroom zur Zukunft des Handels in Deutschland. Was kann man sich darunter vorstellen?Mit der Retail Garage am Potsd