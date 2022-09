IMAGO / Arnulf Hettrich

Geschützte Art: Der Lindt-Hase gilt als sogenannte Formmarke.

Mehr Schokohasenschutz: Lindt hat in der Schweiz vor Gericht einen Sieg gegen Lidl errungen. Der Hersteller hat erreicht, dass der Discounter keine Hasen zum Naschen in Goldfolie anbieten darf. Die Richter haben auch entschieden, was nun mit letzten Warenbestände passieren soll.

Mehr Schokohasenschutz: Lindt hat in der Schweiz vor Gericht einen Sieg gegen Lidl errungen. Der Hersteller hat erreicht, dass der Discounter keine H