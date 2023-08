IMAGO / Steinach

Viele Unternehmen ächzen unter hohen Energiekosten.

Schreiben an den Kanzler Ernährungswirtschaft fordert Strompreisentlastung

Arbeitgeber und Gewerkschaft der Ernährungsindustrie haben sich in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt. Die Branche pocht auf Entlastungen beim Strompreis, von denen die gesamte Wirtschaft profitiert – und warnt vor Standortverlagerungen.

Im Vorfeld der Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg und der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion in Wiesbaden haben sich die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), die Arbeitnehmervereinigung Nahrung und Genuss (ANG) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt. Die Vertreter der Ernährungsindustrie fordern in ihrem Schreiben deutliche Entlastungen bei den Stromkosten für die gesamte Branche.



"Unternehmen und Mitbestimmungsorgane der Ernährungsindustrie sind besorgt über die Höhe der Strompreise in Deutschland und die hinreichende Verfügbarkeit dieses Energieträgers, der für den Transformationsprozess zu einer klimaneutralen Industrie erforderlich ist", heißt es in dem Schreiben, das der LZ vorliegt.



Der deutsche Strompreis liege auf einem "extrem hohen Niveau"; ausländische Wettbewerber seien mit weitaus geringeren Energiekosten belastet. Dies begründe einen Standortnachteil, der auch in der Ernährungsindustrie dazu führe, dass Investitionen in Deutschland vermehrt überdacht würden und Standortverlagerungen in Betracht gezogen würden.