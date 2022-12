IMAGO / Joerg Boethling

Mit dem Lieferkettengesetz will die EU Transparenz bis zum Herkunftsort schaffen. Das gilt auch für Lebensmittel und Rohstoffe, beispielsweise Tee (Bild), Kaffee oder Palmöl.

Am Donnerstag dieser Woche berät der Bundestag über einen Antrag, in dem die Christdemokraten fordern, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) erst 2025 in Kraft treten zu lassen.

