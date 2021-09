Foto: EC/Christian Lambiotte

EU-Kommission Brüssel

Mit der Kampagne "HealthyLifestyle4All" will die EU-Kommission einen gesunden Lebensstil in der Europäischen Union fördern. In verschiedenen Programmen sollen dafür bis 2027 gut 750 Mio. Euro bereitgestellt werden.

